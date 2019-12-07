التشكيلة الرسمية لليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

2019/12/07 | 17:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه الرسمية في مواجهة بورنموث، اليوم السبت، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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