الحشد يدمر مضافتين وعدة انفاق لداعش شمال كركوك

2019/12/07 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دمر الحشد الشعبي، اليوم السبت، مضافتين وعدة انفاق لعناصر تنظيم داعش الاجرامي ضمن عملية ارادة النصر السابعة شمال كركوك.

وذكر الحشد في بيان تلقت"العهد

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