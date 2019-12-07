عضو بالكنيست: العالم سيتخلص من

2019/12/07 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

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قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، اليوم السبت، أن العالم ستخلص من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،

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