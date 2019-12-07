ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفوزه على اسبانيول

2019/12/07 | 17:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على إسبانيول بهدفين دون رد، خلال مواجهة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

وسجل هدفي الريال الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وكريم بنزيما في الدقائق 37 و79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

دخل زيدان المباراة، بعدة تغييرات في التشكيلة الأساسية في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث شارك فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر لتعويض مارسيلو، وفينيسيوس جونيور لتعويض هازارد، ورودريجو بدلا من جاريث بيل.

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