التيار الصدري يطالب بجلسة برلمانية طارئة لمناقشة حادثتي استهداف المتظاهرين والحنانة

2019/12/07 | 17:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب التيار الصدري، اليوم السبت، بعقد جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة تداعيات استهداف المتظاهرين ومنزل الصدر في النجف، اضافة الى المطالبة بالكشف عن ملابسات الحادثتين والجهات التي تقف خلفها.

وقال وقال رئيس الهيئة السياسية لكتلة سائرون نصار الربيعي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة السياسية وحضرته "الغد برس" إنه "بات معروفاً لدى الجميع و على مر السنوات الماضية كانت تظاهراتنا سلمية وبأوامر مباشرة من القائد الصدر الذي لم يتخلى عن هذه السلمية ابداً فكانت الملايين تخرج لتعلن رفضها للظلم والفساد لاتحمل في ايديها سوى حب العراق وعلم العراق".

واضاف ان "ما حدث ليلة امس في ساحة الخلاني من قتل وترويع للمتظاهرين وكرد فعل لتدخل اصحاب القبعات الزرقاء بصدور عارية لحماية المتظاهرين قصفت طائرات مسيرة منزل السيد الشهيد الصدر ونجله قائد الاصلاح السيد مقتدى الصدر فجر هذا اليوم في الحنانة تنفيذاً لأجندة مشبوهة تريد بالعراق الانزلاق نحو الهاوية".

وبين "لذا تطالب الهيئة السياسية للتيار الصدري جميع الكتل البرلمانية بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه التداعيات الخطيرة وتدعو كل القوى الشريفة التي تريد للعراق خيراً عدم الانجرار وراء تلك المخططات المريبة والعمل على وئد الفتنة التي تريد اشعالها قوى الظلام والفساد".

وبين "كما نطالب ايضاً الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات حادثي الخلاني والحنانة والجهات التي تقف ورائها ليعلم الشعب من يريد جر البلاد للأقتتال الداخلي ومن هو المفسد الذي يريد افتعال الازمات للبقاء جاثما على صدور الاحرار".

وأكد ان "رموزنا الوطنية والدينية هم صمام امان البلاد في درء تلك الفتن والتعدي عليهم وهو تعدي على الشعب بأكمله , فوالله لو اجتمعت كل قوى الشر في العالم فأنها لم ولن تنال من قائدنا الصدر وان تلك الحوادث لن تثنينا عن المضي قدما في الاصلاح والدفاع عن حقوق شعب العراق المظلوم".

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