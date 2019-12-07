2019/12/07 | 17:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم شنكالي تمر الايام وتمضي، ليتضح لنا يوما تلو الاخر ما يجري خلف الكواليس.تعودنا في الصغر على امور بسيطة، البعض كانوا يتفننون فيها للحصول على امتيازات اكثر، لنأحذ المدرسة مثالا، التلميذ او الطالب كان يحاول نيل الاصوات الاكثر، ليكون قدوة للصف او مراقبا لها، انتقلت الامور بصورة تدريجية الى البحث عما هو ارقى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدويل الكفة الارجح) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدويل الكفة الارجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).