2019/12/07 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين....

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