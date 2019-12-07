2019/12/07 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -15- – حمدي العطار الهبوط من المطعم التركي أول غيث روائي بغداد لا توجد خيارات كثيرة امام الطبقة السياسية تجعلها تناور وتماطل في تلبية مطالب المتظاهرين الاساسية والتي تخص مواصفات اختيار رئيس الوزراء (المؤقت) والمضي في تعديل قانون الانتخابات والغاء او تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات، واذا كانت النية عدم تنفيذ […]

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