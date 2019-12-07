2019/12/07 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تستعد لإجراء امتحانات نصف السنة تمديد مباشرة المقبولين بالجامعات في ظل عزوف الطلبة عن الدوام بغداد – قصي منذر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين من الادوار الأول والثاني والثالث في الجامعات والمعاهد الحكومية.وقالت الوزارة في بيان امس انه (تم تمديد السقف الزمني للتسجيل والمباشرة للطلبة […]

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