2019/12/07 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق إبعدوا البنك المركزي عن المحاصصة – زيد الحلّي ربما سطور عمودي هذا الاسبوع ، تغيظ البعض من المنتفعين الطامعين بكراس على حساب نجاح الوطن ، فتراهم يتسببون بغليان في الاعلام من خلال تصريحاتهم ، لأغراض التسقيط ما ادى الى تشكيل رأي عام شعبي لدى البسطاء ، مغلف بالقشور، مبتعد عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبعدوا البنك المركزي عن المحاصصة – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبعدوا البنك المركزي عن المحاصصة – زيد الحلّي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).