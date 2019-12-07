2019/12/07 | 17:53 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الاميركية بشأن “حادثة السنك”: وقعت بنفس يوم “فرض العقوبات” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاميركية بشأن “حادثة السنك”: وقعت بنفس يوم “فرض العقوبات”) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاميركية بشأن “حادثة السنك”: وقعت بنفس يوم “فرض العقوبات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).