صورة.. كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني‎

2019/12/07 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعتلى فريق ريال مدريد، يوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)؛ انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، كما تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما الصدارة برصيد 11 هدفًا.

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