امن بغداد يقبض على {3} تجار مخدرات في الاعظمية وحي اور

2019/12/07 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة القبض على {٣} مطلوبين للقضاء يتاجرون في المواد المخدرة في منطقتين الاعظمية وحي اور.

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