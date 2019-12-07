غضب دولي إثر “مجزرة السنك” وطلب دبلوماسي يتعلق بـ”الطرف الثالث”

2019/12/07 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت جريمة استهداف المتظاهرين السلميين في منطقة السنك والخلاني ببغداد ليل الجمعة، موجة غضب واستنكار دولي، فيما سارع سفراء دول أوروبية وغربية الى شجب الجريمة وطالبوا بحماية المتظاهرين السلميين من هكذا جرائم.حيث أصدرت السفارة الفرنسية ببغداد، اليوم السبت، بياناً وصفت فيه هجوم السنك والخلاني بـ “المميت”، داعية للكشف عن المذنبين ومحاسبتهم.وقالت السفارة في […]

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