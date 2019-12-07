خبير أمني لـ

2019/12/07 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اعتبر الخبير الأمني عباس العرداوي، اليوم السبت، القرار الأمريكي بفرض عقوبات على شخصيات عراقية وطنية بأنه انتقام من هذه الشخصيات التي هزمت مشروع

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