الاستخبارات العسكرية: نؤكد ضرورة الحفاظ على أمن المتظاهرين في ساحات التظاهر

2019/12/07 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، اليوم السبت، ضرورة الحفاظ على أمن المتظاهرين في ساحات التظاهر، مشددا على عدم تنفيذ

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