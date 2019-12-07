2019/12/07 | 18:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة الدفاع الجوي، اليوم السبت، الاخبار التي تم تداولها في المواقع الاخبارية المتعلقة بتصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "قيادة الدفاع الجوي تنفي الاخبار التي تم تداولها في المواقع الاخبارية عن تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة".

واضافت "تؤكد القيادة انها لم تصرح بهكذا تصريح ولم تخول احدا للتصريح عنها وان أية معلومات تتعلق بالقيادة يتم نشرها من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.mod.mil.iq) ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك_ تويتر _ والانستغرام)".

وأكدت انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية التي تنقل هذه الاخبار غير الصحيحة دون التأكد منها، وسيكون القضاء العراقي الفيصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنفي تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنفي تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).