2019/12/07 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

دان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفتح يدين فرض ’’عقوبات’’ على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي: المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف خطير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفتح يدين فرض ’’عقوبات’’ على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي: المقاومة الاسلامية تمر بمنعطف خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).