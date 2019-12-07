ظريف يعلن إطلاق سراح عالم أميركي مقابل إخلاء سبيل عالم إيراني تحتجزه واشنطن

2019/12/07 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الخارجية الإيرانية، عن قيام طهران بعملية إطلاق سراح متبادل، لعالم أميركي وآخر إيراني مع الولايات المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة على تويتر، عن سعادته بشأن إفراج طهران قريبا عن العالم الأمريكي سي وانغ، مقابل اخلاء واشنطن سبيل العالم الإيراني مسعود سليماني، الذي كان معتقلا لديها، مقدما الشكر لجميع من شارك في القضية، وحكومة سويسرا التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة، على وجه الخصوص.

وكانت إيران قد اعتقلت سي وانغ، الحاصل على درجة الدكتورة في التاريخ، عام الفين وستة عشر، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على أراضيها، فيما احتجزت الولايات المتحدة العالم البيولوجي مسعود سليماني بعد عامين من ذلك، على خلفية تهم تتعلق بمحاولة نقل مواد كيميائية، بشكل مخالف للقانون.

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