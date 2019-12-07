2019/12/07 | 18:25 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تعلن الاضراب العام وتطلق حملة تبرع بالدم لجرحى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعلن الاضراب العام وتطلق حملة تبرع بالدم لجرحى بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعلن الاضراب العام وتطلق حملة تبرع بالدم لجرحى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).