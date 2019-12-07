الشابندر: الصدر يشعر بالخسارة.. مواقفه الحالية دليل على ذلك

2019/12/07 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في تعليقٍ يُعد الأغرب من نوعه يصدر من الباحث والمحلل السياسي #غالب_الشابندر، بعد الأحداث الدموية الأخيرة والاستهداف الذي طال #المتظاهرين، أمس الجمعة، في ساحة #الخلاني، أشار […]

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