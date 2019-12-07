السليمانية تطالب محبي الثلوج بمغادرة المناطق الجبلية قبل اغلاق الطرق

2019/12/07 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت المديرية العامة للمرور في محافظة السليمانية، اليوم السبت، سائقي المركبات الذين قصدوا المناطق الجبلية لغرض التمتع بمشاهدة تساقط الثلوج، بسرعة مغادرتها كون الساعات القليلة المقبلة يحتمل هطول كميات كبيرة من الثلوج تتسبب باغلاق الطرق.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان موجة من الثلوج والامطار توجهت لمحافظة السليمانية، وان عددا كبيرا من السائقين قصدوا المناطق الجبلية في حدود المحافظة لمشاهدة منظر الثلوج وطبيعة المنطقة وخصوصا في جبلي ازمر و كويزه .

وابلغ البيان جميع السائقين الذين قصدوا تلك الاماكن للسياحة النزول من الجبال ومغادرة المكان باسرع وقت ممكن لان الساعات المقبلة ستشهد هطول كميات كبيرة تغلق الطرقات المؤدية اليها.

وشدد البيان على السائقين والمواطنين عدم الذهاب الى تلك المناطق حاليا للحفاظ على سلامتهم.

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