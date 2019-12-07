2019/12/07 | 18:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة شخص اثر انفجار قنبلة عنقودية في بادية المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة شخص اثر انفجار قنبلة عنقودية في بادية المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة شخص اثر انفجار قنبلة عنقودية في بادية المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).