الفتح يدين استهداف الخزانة الأمريكية لقادة الحشد: قرار لا يؤثر على مشروع المقاومة

2019/12/07 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أدان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بعض قيادات الحشد الشعبي، من بينهم الأمين العام لحركة

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