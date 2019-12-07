غسان سلامة: لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف

2019/12/07 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل لوقف

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