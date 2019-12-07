انخفاض اسعار الذهب بعد تحرك الصين لإلغاء الرسوم الجمركية

2019/12/07 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

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انخفضت أسعار الذهب بعد أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، لكن المعدن الأصفر لا يزال متجها صوب تحقيق مكسب

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