2019/12/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)نحن لا نفتئت على البورجوازية الوضيعة عندما ندينها بالحقد والكراهية للشيوعية والشيوعيين أكثر بكثير من حقد وكراهية الرأسماليين والإمبرياليين .لقد آلت السيادة في العوالم الثلاث بعد الحرب للبورجوازية الوضيعة مجاناً ودون أدنى وجه حق طالما أنها ليست شريكاً أصيلاً في الإنتاج مثل الرأسماليين أو العمال .فليس إلا ضرباً من ضروب الوقاحة الفاضحة أن تنكر ا......

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