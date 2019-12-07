#فؤاد النمري - القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)


#فؤاد النمري - القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)
2019/12/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_النمري القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)نحن لا نفتئت على البورجوازية الوضيعة عندما ندينها بالحقد والكراهية للشيوعية والشيوعيين أكثر بكثير من حقد وكراهية الرأسماليين والإمبرياليين .

لقد آلت السيادة في العوالم الثلاث بعد الحرب للبورجوازية الوضيعة مجاناً ودون أدنى وجه حق طالما أنها ليست شريكاً أصيلاً في الإنتاج مثل الرأسماليين أو العمال .

فليس إلا ضرباً من ضروب الوقاحة الفاضحة أن تنكر ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (4)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links