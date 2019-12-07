2019/12/07 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات البصرة يعيد فتح البوابات الرئيسية للمستودع النفطي في ميناء الفاو

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت 7 كانون الاول 2019، 4 توجيهات الى جميع منتسبي الحشد.

ونصت الوثيقة الصادرة من هيأة الحشد الشعبي، على أنه "يجب عدم استخدام المسميات التي حظرها الامر الديواني السابق وان

بغداد اليوم - بغداد

حذّر نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، السبت، من "مغبة المخطط الفتنوي" الذي يستهدف المتظاهرين والرموز الوطنية في العراق.

وقال الدهلكي في بيان، إنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر ماتعرض له

بغداد اليوم _ بغداد

دان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن "المقاومة الإسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً".

وقال الت

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