أربعة توجيهات جديدة للحشد الشعبي تتعلق بالتظاهرات والفياض يتوعد بعقوبات “صارمة”.. وثيقة

2019/12/07 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، 4 توجيهات الى جميع منتسبي الحشد.ونصت الوثيقة الصادرة من هيأة الحشد الشعبي، على أنه “يجب عدم استخدام المسميات التي حظرها الامر الديواني السابق وان اعادة استخدامها يعد مخالفة صريحة وتعرض مرتكبيها للمساءلة والعزل من الحشد الشعبي”.وتضيف، أن “مهام الهيأة القتالية تكون تحت امرة قيادة العمليات […]

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