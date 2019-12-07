ريال مدريد يهزم إسبانيول وينتزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

2019/12/07 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد،اليوم السبت، فوزا ثمينا على ضيفه إسبانيول بتوفقه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

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