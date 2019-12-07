الناطق باسم القائد العام يدعو المتظاهرين الى التعاون مع عمليات بغداد لتامين اماكن التظاهرات

2019/12/07 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواءعبد الكريم خلف، اليوم السبت، المتظاهرين السلميين الى التعاون مع عمليات بغداد لتأمين أماكن التظاهرات.

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