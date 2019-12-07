الحشد الشعبي يؤمن الشرقاط بكاميرات حرارية وتقنيات عسكرية حديثة

2019/12/07 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون آمر اللواء 51 في الحشد الشعبي صالح سدير، السبت، عن ادخال تقنيات عسكرية حديثة وكاميرات حرارية لمراقبة تحركات فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في ...

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