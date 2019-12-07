2019/12/07 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حصلت “الوكال المركز الخبري الوطني “، اليوم السبت، على وثيقة صادرة من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بصيغة “إعمام” إلى مديرية اعلام الحشد، يخص الالتزام بالامر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في تموز الماضي.وكان عبد المهدي اصدر امرا ديوانيا في تموز الماضي، يتضمن عدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الحشد الشعبي يصدر اعماماً لتشكيلاته يخص الالتزام بـ”الامر الديواني” المركز الخبري الوطني.

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