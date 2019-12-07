وثيقة .. الفياض يصدر اوامر للحشد الشعبي بينها الابتعاد عن اي دور ميداني في التظاهرات

2019/12/07 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يوم السبت على ضرورة التزام الفصائل المنضوية في الهيئة بالأمر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، موجها بالابتعاد عن ساحات الاحتجاجات في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد ان قتل واصيب العشرات من المحتجين في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منطقة السنك وساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد مساء امس الجمعة.

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