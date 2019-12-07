بومبيو يربط بين العقوبات على مسؤولين عراقيين والهجمات على المتظاهرين ببغداد

2019/12/07 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على ضرورة محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في العراق.

وربط بومبيو بتغريدة له على تويتر، بين إعلان واشنطن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين، على خلفية استهدافهم المحتجين، وسرقة ثروات العراق العامة، والتقارير الجديدة عن هجمات عنيفة في بغداد، ضد من وصفهم بالعراقيين الوطنيين، مشيرا الى أهمية ان يجري قادة العراق وحكومته، التحقيق مع المسؤولين عن الهجوم الأخير على المتظاهرين وملاحقتهم.

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