مشتاق صلال: نحتاج إلى عمل كبير للمرحلة المقبلة

2019/12/07 | 19:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ حامد عبد العباس

أكد لاعب وسط كربلاء السابق الكابتن مشتاق صلال أن منتخبنا الوطني قدم مباراة كبيرة أمام نظيره البحريني في نصف نهائي بطولة الخليج.

وقال :كان بامكاننا تحقيق الفوز لان الفريق البحريني كان منفتحا في هذا اللقاء عكس المباريات السابقة التي كان يلعب فيها بخطة دفاعية مبينا أن الاخطاء الدفاعية القاتلة ونقص الخبرة وعدم التعامل مع المباراة بالشكل المنطقي من قبل المدرب حالت دون ذلك واضاف أن الكرات الثابتة مازالت تشكل معضلة أساسية في أغلب مباريات المنتخب الوطني بالاضافة الى خروج أمجد عطوان وعدم مشاركة سعد ناطق بداعي الاصابة كلها عوامل أثرت بشكل كبير في وضع الفريق فضلا عن غياب صانع الالعاب الذي مازال الحلقة المفقودة في المنتخب متذ اعتزال نشأت أكرم وغياب ياسر قاسم مبينا نحتاج الى عمل كبير خلال الفترة المقبلة ولابد من عودة جسيتن ميرام من أجل دعم صفوف المنتخب الذي تنتظره مباريات مهمة من أجل خطف بطاقة التأهل للدور الحاسم للمرحلة الاخيرة من تصفيات كأس العالم .

واشار صلال الى ان طلب المدرب كاتانيتش بالتواجد مع المنتخب الاولمبي خلال مشواره في التصفيات الاولمبية المؤهلة في تايلند مطلع الشهر المقبل من حقه الطبيعي وهي خطوة بالاتجاه الصحيح للوقوف على مستويات اللاعبين وإمكانية الاستفادة من خدمات البعض منهم لسد النقص الحاصل في بعض مراكز اللعب مؤكدا أن بطولة الخليج كانت محطة مهمة للمدرب كاتانيتش خاصة بعد منحه الفرصة لمشاركة اللاعبين الشباب الذين قدموا مستوى متميزا أشاد به النقاد والمتابعون في أول مشاركة في هذه البطولة لاسيما مباراة الافتتاح أمام بطل آسيا صاحب الارض والجمهور والتي انتهت نتيجتها عراقية بثنائية للمتألق محمد قاسم

وعن حظوظ المنتخب بالتأهل للمرحلة الاخيرة من تصفيات كأس العالم كشف صلال عن أن المرحلة المقبلة صعبة جدا وستكون مباراة إيران هي الفيصل في تحديد هوية المتصدر وفي حال تعثره أمام البحرين ستكون الفرصة سانحة لأسود الرافدين بصدارة المجموعة لكن تبقى الافضلية الآن لمنتخبنا الوطني المتصدر بفارق نقطتين .

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