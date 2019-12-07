كاتانيتش يرغب بمتابعة لاعبي الاولمبي في نهائيات آسيا

2019/12/07 | 19:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ابدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش نيته الحضور الى بطولة كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية والتي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند من اجل متابعة اللاعبين».

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس ان المدرب السلوفيني كاتنيتش سيتقدم بطلب رسمي الى الاتحاد العراقي الاسبوع الحالي من اجل تأمين تواجده في نهائيات كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية من اجل متابعة لاعبيه عن كثب من اجل اختيار الاصلح لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً».

وقال كوركيس ان المدرب يتوقع بروز عدد من الاسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كاس العالم».

يذكر ان قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت العراق الى جانب منتخبات «استراليا - تايلند - البحرين» على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل».

على صعيد اخر تشير الانباء الى وصول موافقة الاتحاد المغربي للاعب لؤي العاني ليكون متاحا رسميا لتمثيل المنتخب الاولمبي والوطني .

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