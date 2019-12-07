العراق يحقق ميدالية ثالثة في بطولة عالمية

2019/12/07 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق العراق الميدالية الثالثة له في بطولة كولف كلاسيك العالمية لبناء الاجسام.

وحصد اللاعب دانا عبدالله المركز الثالث على وزن ٧٠ كغم في بطولة كولف كلاسيك وسط مشاركة اكثر من ٣٠ لاعب في وزنه.

وتحتضن الامارات بطولة كولف كلاسيك الدولية ببناء الاجسام التي انطلقت في الخامس من الشهر الجاري.

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