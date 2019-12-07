القبض على أربعة إرهابيين بينهم قياديان بداعش في ثلاث محافظات

2019/12/07 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت القوات الأمنية اليوم السبت، من اعتقال أربعة إرهابيين بينهم قياديان بتنظيم "داعش" الإجرامي في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني

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