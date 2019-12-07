حشد الانبار لـ

2019/12/07 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، عن وصول رتل امريكي يضم نحو 500 عجلة دفع رباعي قادم من الاراضي

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