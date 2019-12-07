ضبط عجلة مخالفة مع سائقها في منفذ المنذرية

2019/12/07 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، من ضبط عجلة وسائقها بعد هروبه من دفع الوديعة في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى.

وذكر بيان للهيأة، تلقته "الغد برس" انه" تم ضبط العجلة المخالفة نوع (BMW) وسائقها في سيطرة البحث والتحري هيأتنا والذي يحمل الجواز العراقي والسويدي، بسبب عدم تنظيم دفتر دخولية من قبل مركز كمرك المنذرية".

واضاف "حيث قام بدفع مبلغ قدرة (100دولار) للنقل البري دون دفع الوديعة في مركز الكمرك بالرغم من تبليغه بذلك".

واشار الى"إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة المنذرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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