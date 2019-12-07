الديمقراطي الكردستاني: العراق يتجه نحو الفوضى والاقتتال الداخلي

2019/12/07 | 19:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد عضو برلمان #إقليم_كردستان عن الحزب #الديمقراطي_الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت، أن #العراق يتجه نحو الفوضى العارمة التي ستأكل الأخضر واليابس.شعبان قال لمراسل “الحل العراق”: […]

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