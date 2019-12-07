​​​​​​​المالية البرلمانية تكشف عن موعد وصول موازنة 2020 الى البرلمان

2019/12/07 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت (07 كانون الأول، 2019) عن قرب وصول مسودة قانون موا...





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