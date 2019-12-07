تركيا تعلن دخول اتفاقيتها البحرية مع ليبيا حيز التنفيذ

2019/12/07 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تركيا، اليوم السبت، دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ.

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