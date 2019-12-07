الحشد الشعبي يؤمن الشرقاط بكاميرات حرارية وتقنيات عسكرية حديثة

2019/12/07 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون آمر اللواء 51 في الحشد الشعبي صالح سدير، اليوم السبت، ادخال تقنيات عسكرية حديثة وكاميرات حرارية لمراقبة تحركات فلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

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