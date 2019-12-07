الرئيس العراقي يصدر بيانا بشأن المظاهرات

2019/12/07 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات، مشددا على ضرورة ملاحقة المجرمين الخارجين عن القانون والقبض عليهم من ق...

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