حكومة النجف تحدد موقع انطلاق الطائرة المسيرة .. الامن والدفاع: انطلقت من داخل العراق

2019/12/07 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في النجف يوم السبت ان الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدمت من الاحياء الشمالية في المحافظة.

وقال المحافظ لؤي الياسري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا الحيدري مساء اليوم انه "في الساعة 3:40 فجرا تم توجيه مقذوف من طائرة مسيرة محلية الصنع قادمة من الاحياء الشمالية في النجف ورمته على منزل الصدر".

من جانبه قال الحيدي في المؤتمر ان قيادة القوة الجوية العراقية اكدت بانه لم تخترق اية طائرة مسيرة اجواء العراق، مستدركا القول ان "منزل الصدر تعرض الى قصف فجر اليوم ما يعني ان الاستهداف من داخل البلاد".

وكانت قيادة شرطة محافظة النجف قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان طائرة مسيرة اطلقت قنبلة محلية الصنع استهدفت منطقة الحنانة التي تضم منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال قائد شرطة النجف غالب الحسيني في ادلى به للصحفيين اليوم، إن "حادث الطائرة المسيرة في الحنانة وقع الساعة 3,40 دقيقة صباحا حسب ما اعلمونا مكتب الصدر.

واضاف انه "تم الاطلاع من قبلنا وكذلك الجهات المختصة بالتحقيق على موقع الحادث تبين أنها عبوة محلية الصنع مطلوقة من طائرة مسيرة ولم تخلف أي اضرار مادية وبشرية".

وكان صالح محمد العراقي، المقرب الصدر قد اعلن في وقت سابق من اليوم بتعرض "الحنانة"، منطقة سكن الصدر، الى قصف بطائرة مسيرة.

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