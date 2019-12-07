تدمير ٤ أنفاق و٣ كهوف لداعش في كركوك

2019/12/07 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دمرت القوات الامنية، اليوم السبت، ٤ أنفاق و٣ كهوف لداعش في كركوك.

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