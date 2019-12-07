حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى عقد جلسة طارئة بشأن مجزرة السنك

2019/12/07 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث المجزرة الاخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب امس الجمعة.

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