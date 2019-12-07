طهران: العراق ثانياً في استيراد السلع الإيرانية

2019/12/07 | 19:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازت الصين والعراق والامارات على المراتب الثلاث الاولى على التوالي من اجمالي الصادرات الايرانية حيث اجتذبت نحو 58 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري.

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